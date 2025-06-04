Бизнесмен и ведьма: стали известны подробности жизни владельца фур с БПЛА

«Он тогда работал на фирму производящую хлебобулочные изделия. Занимал руководящую должность. В общении был, вроде, адекватный, с чувством юмора. А она страдала головными болями, и ее временами болтало психически. Со стороны было заметно, что склонна к истерии», — рассказал знакомый пары на условиях анонимности.