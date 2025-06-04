Бизнесмен и ведьма: стали известны подробности жизни владельца фур с БПЛА

Разыскиваемый после атаки украинских дронов из фур 1 июня Артем Тимофеев, по некоторым данным, сбежал с супругой Екатериной в Казахстан в конце мая. О том, где он жил в России и чем занимался, выяснил корреспондент aif.ru.
Сам адекватный, а жена склонна к истерии.
В Миассе, где супруги жили в 2018 году после переезда с Украины, окружающие за ними не заметили особых странностей.
«Он тогда работал на фирму производящую хлебобулочные изделия. Занимал руководящую должность. В общении был, вроде, адекватный, с чувством юмора. А она страдала головными болями, и ее временами болтало психически. Со стороны было заметно, что склонна к истерии», — рассказал знакомый пары на условиях анонимности.
Другой источник поделился наблюдением, что супруги увлекались татуировками и обращались в салон в Миассе. Источник отметил, что познакомился с парой 8 лет назад, когда они проживали в Миассе.
Не скрывал, что поддерживает Майдан.
В соцсетях Тимофеева можно увидеть фото, которые демонстрируют его симпатии Майдану. Также он публиковал посты против Януковича.
Однако через несколько лет Тимофеев с супругой решил уехать с Украины, где активно занимался продвижением своего проекта как диджей, в Россию.
Пара осела Челябинской области, где жили родственники Тимофеева. Екатерина работала стилистом, позже окончила курсы татуировщика и начала работать в этой сфере. Также известно, что она называла себя ведьмой и под псевдонимом Гато писала эротические романы.
Сам Тимофеев в 2024 году, по предварительным данным, открыл ИП с основными видами деятельности: грузоперевозки, аренда транспорта. Именно он, возможно, был владельцем владельцем фур, с которых взлетали дроны во время атаки на российские регионы 1 июня.
Сбежали в Казахстан.
По некоторым данным, еще в конце мая Тимофеевы выехали в Казахстан. В своих соцсетях Артем Тимофеев удалил все записи после 2015 года. Его супруга оставила часть публикаций до февраля этого года.