Ермак раскритиковал позицию России на переговорах: для сговорчивости на Москву надо давить сильнее

2 июня в Стамбуле состоялись очередные прямые переговоры России и Украины, на которых стороны обменялись меморандумами об урегулировании конфликта. Украинская сторона выступила за полное прекращение боевых действий, обмен пленными по принципу «всех на всех», формирование системы международных гарантий безопасности, сохранение права вступления в ЕС и НАТО при отказе от нейтралитета.