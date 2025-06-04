Ермак раскритиковал позицию России на переговорах: для сговорчивости на Москву надо давить сильнее

Позиция России в ходе второго раунда переговоров в Турции была неконструктивной. И США должны ввести санкции против Москвы. Об этом на встрече со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Своими мыслями украинский чиновник поделился в Telegram-канале.
По словам Ермака, он заявил Уиткоффу, что россияне тянут время и манипулируют переговорами, чтобы избежать санкций. Кроме того, уверен глава офиса Зеленского, Россия не хочет прекращать огонь.
«Только санкции могут подтолкнуть Россию к серьезным переговорам», — написал чиновник.
Кроме того, Ермак пригласил Уиткоффа в Киев и заявил, что власти Незалежной готовы к встрече лидеров России и Украины.
2 июня в Стамбуле состоялись очередные прямые переговоры России и Украины, на которых стороны обменялись меморандумами об урегулировании конфликта. Украинская сторона выступила за полное прекращение боевых действий, обмен пленными по принципу «всех на всех», формирование системы международных гарантий безопасности, сохранение права вступления в ЕС и НАТО при отказе от нейтралитета.
Российский документ состоит из нескольких частей. В первом разделе содержатся основные параметры окончательного урегулирования, во втором — условия прекращения огня. Кроме того, в третьем разделе прописана последовательность шагов и сроки их реализации.