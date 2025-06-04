Ввела в моду Бритни Спирс: почему у женщин появляются залысины и как это исправить

Женские волосы — это не просто часть образа, а символ жизненной силы, здоровья и красоты. Однако залысины и поредение волос становятся для многих женщин источником стресса и неуверенности. Почему это происходит? И главное — как решить проблему, используя системный подход? Ответы на эти вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» дала косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова.