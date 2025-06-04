Ввела в моду Бритни Спирс: почему у женщин появляются залысины и как это исправить

Женские волосы — это не просто часть образа, а символ жизненной силы, здоровья и красоты. Однако залысины и поредение волос становятся для многих женщин источником стресса и неуверенности. Почему это происходит? И главное — как решить проблему, используя системный подход? Ответы на эти вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» дала косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова.
Основные причины возникновения залысин у женщин.
Андрогенетическая алопеция (АГА).
Это самая частая причина выпадения волос у женщин, связанная с генетикой и гормонами, рассказала эксперт.
— В отличие от мужчин, у женщин залысины редко образуют четкие проплешины: чаще волосы редеют диффузно, особенно в зоне пробора и макушки, — описала специалист.
Причины:
повышенная чувствительность волосяных фолликулов к дигидротестостерону (ДГТ);укорочение фазы роста волос (анагена) и истончение стержня.
Диффузное (телогеновое) выпадение.
Этот вид никак не связан с генетикой, отметила косметолог. Все дело во внешних факторах:
стресс (хронический или острый) и, как следствие, преждевременный переход волос в фазу покоя (телогена);дефицит железа, витамина D, цинка или белка;гормональные сбои (щитовидная железа, послеродовой период, менопауза);жесткие диеты и интоксикации.
Как «исправить» залысины — системный подход.
Почему может лысеть подросток.
Для андрогенетической алопеции подойдут:
Блокаторы ДГТ.
«Миноксидил» (2−5 процентов) — стимулирует рост, но требует пожизненного применения. Натуральные аналоги (экстракт карликовой пальмы, зеленый чай (EGCG), розмарин). «Спиронолактон» (антиандроген) — по назначению врача.
Стимуляция фолликулов.
Лазерные расчески (LLLT-терапия).
Камуфляж и эстетика.
Тонирующие спреи, накладные волосы. Пересмотр прически (градуированные стрижки, объемные укладки).
Для диффузного выпадения:
Устранение дефицитов.
Анализ крови (ферритин, витамин D, ТТГ).Добавки (коллаген, цинк, омега-3, магний).
Антистресс-протокол.
Адаптогены (розмарин, родиола).Массаж головы (улучшение микроциркуляции).
Временная поддержка.
Пептиды (наружно).Отказ от агрессивного ухода (горячие укладки, тугие хвосты).
Как сделать эту проблему своим преимуществом.
Вместо борьбы с залысинами можно:
изменить восприятие — короткие стрижки (как у Джулии Робертс) могут стать фишкой;использовать инновации — нанопокрытия для визуальной густоты;создать новый тренд — как в 2000-х, когда лысина стала модной после Бритни Спирс.
— Залысины — не приговор, а задача со множеством решений. Главное — действовать системно и не бояться экспериментов, — заключила Рябинова.
Также косметолог назвала 10 продуктов, которые остановят выпадение волос. По ее словам, выпадение волос — проблема, с которой сталкиваются и мужчины, и женщины. Причины могут быть разными: стресс, гормональные нарушения, дефицит витаминов, неправильный уход. Но одним из ключевых факторов остается питание.