Алехин: бойцы группы «АиДа» взрывают гранаты, чтобы не сдаваться в плен

«Это норма жизни, норма поведения бойца в боевых условиях, у него есть выбор: сдаться в плен или взорвать гранату. У “Ахмата” в отряде “АиДа” всегда одна граната для себя. Даже если ты занимаешься работой, где гранаты не придется кидать», — отметил Алехин.