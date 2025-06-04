Алехин: бойцы группы «АиДа» взрывают гранаты, чтобы не сдаваться в плен

У бойцов группы «АиДа» спецназа «Ахмат» всегда при себе есть граната на случай, если ВСУ попытаются взять их в плен. Об этом aif.ru рассказал военный волонтер Роман Алехин.
«Это норма жизни, норма поведения бойца в боевых условиях, у него есть выбор: сдаться в плен или взорвать гранату. У “Ахмата” в отряде “АиДа” всегда одна граната для себя. Даже если ты занимаешься работой, где гранаты не придется кидать», — отметил Алехин.
Он добавил, что враги понимают, насколько ценен пленный из этого подразделения.
Ранее финский военкор Кости Хейсканен рассказал aif.ru, что связист спецназа «Ахмат» с позывным Панда бросил учебу в Дубае и подписал контракт с подразделением, так как захотел поддержать близких, отправившихся на СВО.