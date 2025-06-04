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Су-34 нанёс удар по пункту дислокации ВСУ в зоне действия группировки «Юг»

Ликвидацию объекта противника подтвердили в разведке.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали пункт дислокации подразделения Вооружённых сил Украины в зоне действия группировки «Юг», сообщает Минобороны РФ.

Удар нанёс экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанёс удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Юг”», — говорится в сообщении ведомства.

В МО подчеркнули, что были использованы авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ликвидацию объекта противника подтвердили в разведке.

Ранее сообщалось, что ударная группа ВКС РФ уничтожила бронированную технику Вооружённых сил Украины зоне ответственности группировки войск «Юг». Удар нанесли вертолёты Ка-52М («Аллигатор»), Ми-28НМ («Ночной охотник»), а также вертолёт Ми-8.