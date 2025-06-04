Роспотребнадзор объяснил, кому нельзя пить квас

Людям с гастритом и циррозом печени нужно воздержаться от употребления кваса. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве подчеркнули, что напиток может быть полезен — он улучшает обмен веществ и работу пищеварительной системы, при этом содержит всего 27 калорий на 100 граммов.
Но при покупке следует обращать внимание на состав: в хорошем квасе не должно быть ароматизаторов, красителей, консервантов и других добавок — только вода, ржаная мука, солод, сахар и дрожжи.
Также в Роспотребнадзоре порекомендовали выбирать напиток в темной таре и избегать осадка на дне бутылки. При покупке кваса на розлив необходимо проверять санитарные условия торговли и наличие у продавца документов и медицинской книжки, передает РИА Новости.
В России 30 мая ежегодно отмечается День окрошки. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, как сделать блюдо полезным и безопасным для здоровья. Она рассказала, что отдельную роль играет заправка. Например, кефир богат пробиотиками, которые улучшают микрофлору кишечника и способствуют мягкому пищеварению. Благодаря такому составу окрошка помогает утолить голод и поддержать ЖКТ.