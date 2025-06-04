Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миллиардер Валерий Цимбаев обвиняется в покушении на организацию заказного убийства

Известный московский миллиардер и владелец коммерческой недвижимости Валерий Цимбаев стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Миллиардер Цимбаев арестован до 11 сентября 2025.

Известный московский миллиардер и владелец коммерческой недвижимости Валерий Цимбаев стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство. Об этом сообщают правоохранительные органы.

«Обвиняемому Валерию Цимбаеву предъявлено обвинение в покушении на организацию убийства группой лиц по предварительному сговору. Он пробудет под стражей до 11 сентября текущего года», — подтвердили ТАСС в правоохранительных структурах.

Происшествие, которое легло в основу обвинений, произошло в 2003 году. Предполагаемой жертвой покушения был бывший советник председателя Контрольно-счетной палаты столицы Александр Ревзин, но задуманное убийство так и не было осуществлено.

Согласно информации, предполагаемыми исполнителями данного преступления являлись члены одной из банд и экс-сотрудники спецподразделения СОБР «Рысь». В контексте этого же дела Басманный суд Москвы отправил под стражу Олега Рамазанова, который по данным следствия действовал как посредник и организатор убийств, выполненных членами организованной преступной группы.

Басманный суд Москвы ранее рассматривал другие громкие уголовные дела, связанные с деятельностью организованных преступных групп. В частности, в 2024 году суд отправил под стражу фигурантов дела о хищениях в аэропорту Шереметьево, где среди обвиняемых оказались сотрудники полиции и предполагаемые организаторы, действовавшие в составе преступного сообщества.