Миллиардер Валерий Цимбаев обвиняется в покушении на организацию заказного убийства

Согласно информации, предполагаемыми исполнителями данного преступления являлись члены одной из банд и экс-сотрудники спецподразделения СОБР «Рысь». В контексте этого же дела Басманный суд Москвы отправил под стражу Олега Рамазанова, который по данным следствия действовал как посредник и организатор убийств, выполненных членами организованной преступной группы.