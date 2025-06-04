Фигурантка дела о бронежилетах отправится на СВО по контракту с Минобороны

Фигурантка дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии отправится на СВО. Речь идет о Виктории Антоновой, финдиректоре ГК «Пикет». Напомним, группа компаний «Пикет» поставила ВС РФ более 20 тысяч бронежилетов, не соответствовавших требованиям. За бракованную защиту обвиняемые получили от Минобороны РФ около 2,4 миллиардов рублей. Их также обвиняют в даче взятки неустановленным чиновникам военного ведомства.