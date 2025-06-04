Фигурантка дела о бронежилетах отправится на СВО по контракту с Минобороны

Фигурантка дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии отправится на СВО. Речь идет о Виктории Антоновой, финдиректоре ГК «Пикет». Напомним, группа компаний «Пикет» поставила ВС РФ более 20 тысяч бронежилетов, не соответствовавших требованиям. За бракованную защиту обвиняемые получили от Минобороны РФ около 2,4 миллиардов рублей. Их также обвиняют в даче взятки неустановленным чиновникам военного ведомства.
Антонова заключила контракт с Минобороны, информирует РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. В публикации сказано, что она будет служить в Первом женском батальоне по направлению дронов.
Ранее один из фигурантов уголовного дела о поставке в российскую армию бронежилетов, не отвечающих критериям качества, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Также сообщалось, что обвиняемый во взяточничестве генерал Шамарин хочет уйти на СВО.