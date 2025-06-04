Новостройки подорожали в 55 городах России

Наиболее заметное увеличение цен наблюдается в Нижнем Тагиле (+9,8%), Череповце (+9%) и Грозном (+9%). Также стоимость жилья значительно поднялась в Владикавказе (+2,5%) и Курске (+2,4%). В столице России цена за квадратный метр увеличилась на 0,4%, до 417,3 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — на 0,6%, до 263,2 тыс. рублей.