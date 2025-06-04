Священник Портнов объяснил, можно ли отмечать день рождения умершего

Настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов рассказал aif.ru, можно ли отмечать дни рождения людей, которые уже умерли.
Он обратил внимание на то, что дни памяти святых, в основном, празднуются в день их смерти.
«Для православной церкви день смерти очень важен, потому что с этого момента человек больше согрешить не может. При этом есть достаточно много уважаемых, почитаемых святых, у которых празднуется и день рождения, например, Николая Чудотворца, Иоанна Крестителя», — отметил он.
По словам священника, день рождения может стать дополнительный повод для молитвы за него. Таким же образом можно отметить дни его венчания, крещения, и смерти.
Ранее настоятель храма Воскресения Христова объяснил, как правильно вести себя на кладбище.