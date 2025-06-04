Священник Портнов объяснил, можно ли отмечать день рождения умершего

«Для православной церкви день смерти очень важен, потому что с этого момента человек больше согрешить не может. При этом есть достаточно много уважаемых, почитаемых святых, у которых празднуется и день рождения, например, Николая Чудотворца, Иоанна Крестителя», — отметил он.