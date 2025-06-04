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Священник Портнов объяснил, можно ли отмечать день рождения умершего

По словам настоятеля храма Воскресения Христова, большая часть дней памяти святых отмечается в день их смерти.

Источник: Аргументы и факты

Настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов рассказал aif.ru, можно ли отмечать дни рождения людей, которые уже умерли.

Он обратил внимание на то, что дни памяти святых, в основном, празднуются в день их смерти.

«Для православной церкви день смерти очень важен, потому что с этого момента человек больше согрешить не может. При этом есть достаточно много уважаемых, почитаемых святых, у которых празднуется и день рождения, например, Николая Чудотворца, Иоанна Крестителя», — отметил он.

По словам священника, день рождения может стать дополнительный повод для молитвы за него. Таким же образом можно отметить дни его венчания, крещения, и смерти.

Ранее настоятель храма Воскресения Христова объяснил, как правильно вести себя на кладбище.