Есть не только «Орешник»: военные пообещали ВСУ возмездие за подрывы мостов

Совершенные теракты в Курской и Брянской областях, в результате которых погибли семь человек и более 100 пострадали, не останутся без возмездия. Опрошенные aif.ru эксперты рассказали об эффективном ответе на атаки.
Вражеские агенты или беспилотник.
Сапер с позывным «Фет» рассказал aif.ru, что мост в Брянской области могли заминировать только в одном месте.
«Мощное взрывчатое вещество могло быть заложено в определенную точку от которой зависит вся конструкция», — сказал собеседник издания.
«Фет» отметил, что усилить разрушения могли большегрузы, которые проезжали по мосту сверху. При этом военнослужащий не исключает, что мог прилететь дрон, однако он ставит под сомнения то, что беспилотник способен был вызвать такие большие разрушения из-за весовых ограничений — БПЛА не мог бы унести достаточное количество взрывчатки. Военный предположил, что мост был заминирован вражескими агентами.
«По идее, по всему пути пролегания железной дороги должны быть установлены видеокамеры, и обычные, и тепловизионные», — отметил военный.
При подрыве моста использовали иностранную взрывчатку.
Одно из взрывных устройств, которые были заложены 1 июня на перегоне между станциями Унеча и Жеча в Брянской области, не сработало. Благодаря этому участники расследования смогли установить, что украинские диверсанты использовали заряды пластичной взрывчатки С-4, которая была разработана в Соединенных Штатах.
По предварительным данным, на той же основе собраны самодельные взрывные устройства, которые применяли при совершении других терактов. Следователи не исключают, что на российской территории могли действовать сразу несколько групп диверсантов.
Избежать возмездия не удастся.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к тем, кто «переживает и ждет возмездия», отметив, что избежать его не удастся. Кроме того, он добавил, что Вооруженные силы России активно наступают в зоне спецоперации и продолжат наступление. При этом зампред Совбеза подчеркнул, что «те, кто должен быть истреблен, исчезнут».
За подрывами мостов в России стоит Главное управление разведки Украины, заявил aif.ru член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник. По его словам, они были совершены профессионально, что как раз и говорит о причастности украинского ведомства.
Депутат подчеркнул, что уже пора вводить персональную ответственность за совершение и планирование подобных преступлений. Причем, это касается не только украинских боевиков, но и их западных партнеров. По словам Колесника, если они будут понимать, что персонально ответят, то тогда подумают, как вести себя дальше. Кроме того, парламентарий обратил внимание на то, что украинская нацразведка подтвердила причастность подрыва дорожного полотна в Запорожской области. При этом, как заметил собеседник издания, она до сих пор молчит о терактах в Курской и Брянской областях.
«Почему так? Потому что понимают, что персональная ответственность рано или поздно, но лучше, конечно, рано, их настигнет», — подчеркнул в разговоре с aif.ru Колесник.
Не «Орешником» единым.
Прежде всего сегодня необходимо жесткое продвижение ВС РФ к назначенной цели. Об этом заявил в комментарии aif.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, говоря об ответе на подрывы мостов в Курской и Брянской области.
«Нужно принимать кардинальные ответные меры. Кардинальными ответными мерами может быть не удар “Орешником”, тем более не ядерными боеголовками, а жесткое продвижение нашей армии к назначенной цели. Мощная операция», — сказал Журавлев.
В прошедшие выходные на объектах Московской железной дороги совершены три подрыва. СК России квалифицировал произошедшее как теракты и незаконный оборот взрывчатки, совершенные группой лиц.
31 мая около 23 часов на перегоне между станциями Выгоничи — Пильшино в Брянской области был подорван автомобильный мост. Его плиты упали на пассажирский поезд, который следовал по маршруту Климов — Москва. В результате ЧП семь человек погибли, более 100 пострадали.
Около трех часов 1 июня был взорван железнодорожный мост на перегоне между станциями Остапово — Михайловский Рудник в Курской области. Следовавший в этот момент тепловоз и три из ста пустых вагонов грузового состава из Брянска сошли на трассу Е-391. Травмы получили только машинист и его помощник.
1 июня на перегоне между станциями Унеча и Жеча Брянской области взрыв произошел перед маневровым локомотивом. Повреждено около 5 метров железной дороги. Обошлось без жертв.