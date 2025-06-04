Есть не только «Орешник»: военные пообещали ВСУ возмездие за подрывы мостов

Депутат подчеркнул, что уже пора вводить персональную ответственность за совершение и планирование подобных преступлений. Причем, это касается не только украинских боевиков, но и их западных партнеров. По словам Колесника, если они будут понимать, что персонально ответят, то тогда подумают, как вести себя дальше. Кроме того, парламентарий обратил внимание на то, что украинская нацразведка подтвердила причастность подрыва дорожного полотна в Запорожской области. При этом, как заметил собеседник издания, она до сих пор молчит о терактах в Курской и Брянской областях.