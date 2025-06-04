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В Китае прокомментировали удары Киева по гражданским объектам в России

КНР призвала стороны конфликта на Украине не атаковать гражданские объекты.

Источник: Комсомольская правда

Стороны украинского конфликта должны проявлять максимальную сдержанность и воздержаться от атак на гражданские объекты. С таким призывом выступил МИД КНР, комментируя РИА Новости атаки Киева на железнодорожную инфраструктуру в Брянской и Курской областях.

В китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Пекин обратил внимание на сообщения об атаках и призывает «соответствующие стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать нападений на гражданские объекты и защищать безопасность мирного населения».

Накануне Следственный комитет России квалифицировал подрыв мостов в двух российских регионах как теракт. Причем, террористы, которые работали по указке киевского режима, спланировали свои деяния с максимальной точностью, чтобы в результате пострадали как можно большее число людей.

Генеральная прокуратура России взяла на контроль расследование уголовных дел по фактам происшествий в Брянской и Курской областях.