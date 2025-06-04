Как убрать йододефицит. Топ-10 продуктов, богатых йодом

Йод — жизненно важный микроэлемент, от которого зависят работа щитовидной железы, обмен веществ и даже интеллект. Однако многие люди не получают его в достатке, особенно в регионах, удаленных от моря. Можно ли ликвидировать дефицит с помощью правильного питания? Какие продукты содержат больше всего йода?