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Как убрать йододефицит. Топ-10 продуктов, богатых йодом

Йод лучше всего усваивается из продуктов питания. В каких его больше всего?

Источник: Аргументы и факты

Йод — жизненно важный микроэлемент, от которого зависят работа щитовидной железы, обмен веществ и даже интеллект. Однако многие люди не получают его в достатке, особенно в регионах, удаленных от моря. Можно ли ликвидировать дефицит с помощью правильного питания? Какие продукты содержат больше всего йода?

Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять от 120−150 микрограммов йода в сутки ежедневно. Такая норма содержится в следующих продуктах:

  1. Морская капуста (ламинария). 30−50 граммов сухой = 150 микрограммов йода.
  2. Печень трески. 40−50 граммов = 150 микрограммов йода.
  3. Треска, пикша, минтай. 100−120 граммов = 150 микрограммов йода.
  4. Креветки, кальмары, мидии. 150−200 граммов = 150 микрограммов йода.
  5. Йодированная соль. 3−5 граммов = 150 микрограммов йода.
  6. Яйца куриные. 2−3 шт. желтков = 150 микрограммов йода.
  7. Молочные продукты: молоко, йогурт, сыр. 200−300 милилитров молока или 100 граммов сыра = 150 микрограммов йода.
  8. Фейхоа. 50−70 граммов = 150 микрограммов йода.
  9. Шпинат, брокколи. 200−300 граммов = 150 микрограммов йода.
  10. Рыба пресноводная: щука, окунь. 200−250 граммов = 150 микрограммов йода. Важно: термообработка снижает содержание йода на 20−50%.