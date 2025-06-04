Как убрать йододефицит. Топ-10 продуктов, богатых йодом

Йод — жизненно важный микроэлемент, от которого зависят работа щитовидной железы, обмен веществ и даже интеллект. Однако многие люди не получают его в достатке, особенно в регионах, удаленных от моря. Можно ли ликвидировать дефицит с помощью правильного питания? Какие продукты содержат больше всего йода?
Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять от 120−150 микрограммов йода в сутки ежедневно. Такая норма содержится в следующих продуктах:
- Морская капуста (ламинария). 30−50 граммов сухой = 150 микрограммов йода.
- Печень трески. 40−50 граммов = 150 микрограммов йода.
- Треска, пикша, минтай. 100−120 граммов = 150 микрограммов йода.
- Креветки, кальмары, мидии. 150−200 граммов = 150 микрограммов йода.
- Йодированная соль. 3−5 граммов = 150 микрограммов йода.
- Яйца куриные. 2−3 шт. желтков = 150 микрограммов йода.
- Молочные продукты: молоко, йогурт, сыр. 200−300 милилитров молока или 100 граммов сыра = 150 микрограммов йода.
- Фейхоа. 50−70 граммов = 150 микрограммов йода.
- Шпинат, брокколи. 200−300 граммов = 150 микрограммов йода.
- Рыба пресноводная: щука, окунь. 200−250 граммов = 150 микрограммов йода. Важно: термообработка снижает содержание йода на 20−50%.