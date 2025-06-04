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Спасатели Красноярского края нашли живым 92-летнего заблудившегося дачника

В окрестностях Шушенского отыскали потерявшегося в лесу пожилого мужчину.

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Источник: Комсомольская правда

Стало известно об окончании поисков 92-летнего дачника, заблудившегося 3 июня в лесу в окрестностях поселка Шушенское на юге Красноярского края. В краевом учреждении «Спасатель» сообщили, что пенсионера удалось найти живым.

Напомним, он отправился на дачу пешком через бор. Но по пути пожилой человек потерял ориентир и не смог найти обратную дорогу. С собой у него был мобильник. Попав в зону связи, мужчина дозвонился до экстренных служб, сообщил, что заблудился, и назвал предполагаемый район, в котором находится. После этого связь прервалась.

В поисково-спасательной операции участвовали шушенские спасатели. Они проверили 25 километров лесных дорог и прилегающие к ним заросли, прежде чем обнаружили пропавшего мужчину на окраине поселка Шушенское. Медицинская помощь ему не потребовалась.