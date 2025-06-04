Спасатели Красноярского края нашли живым 92-летнего заблудившегося дачника

Стало известно об окончании поисков 92-летнего дачника, заблудившегося 3 июня в лесу в окрестностях поселка Шушенское на юге Красноярского края. В краевом учреждении «Спасатель» сообщили, что пенсионера удалось найти живым.
Напомним, он отправился на дачу пешком через бор. Но по пути пожилой человек потерял ориентир и не смог найти обратную дорогу. С собой у него был мобильник. Попав в зону связи, мужчина дозвонился до экстренных служб, сообщил, что заблудился, и назвал предполагаемый район, в котором находится. После этого связь прервалась.
В поисково-спасательной операции участвовали шушенские спасатели. Они проверили 25 километров лесных дорог и прилегающие к ним заросли, прежде чем обнаружили пропавшего мужчину на окраине поселка Шушенское. Медицинская помощь ему не потребовалась.