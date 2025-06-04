Спасатели Красноярского края нашли живым 92-летнего заблудившегося дачника

Напомним, он отправился на дачу пешком через бор. Но по пути пожилой человек потерял ориентир и не смог найти обратную дорогу. С собой у него был мобильник. Попав в зону связи, мужчина дозвонился до экстренных служб, сообщил, что заблудился, и назвал предполагаемый район, в котором находится. После этого связь прервалась.