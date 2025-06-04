Елена Гольянова опровергла слухи о романе Михаила Ефремова в колонии

Она подчеркнула, что Михаил по-прежнему привязан к своей нынешней супруге Софье Кругликовой и сосредоточен на восстановлении своего здоровья после освобождения. Гольянова отметила, что в 61 год вряд ли можно говорить о романтических отношениях.