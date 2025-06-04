Елена Гольянова опровергла слухи о романе Михаила Ефремова в колонии

Елена Гольянова, бывшая жена Михаила Ефремова, выразила сомнение в правдивости слухов о романе актёра с Дарьей Белоусовой в колонии. Заявление было сделано в ответ на сообщения СМИ о том, что Ефремов якобы встретился с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой в колонии, пишет 360.ru.
Она подчеркнула, что Михаил по-прежнему привязан к своей нынешней супруге Софье Кругликовой и сосредоточен на восстановлении своего здоровья после освобождения. Гольянова отметила, что в 61 год вряд ли можно говорить о романтических отношениях.
Слухи о романе между Ефремовым и Белоусовой появились ещё в 2020 году, когда сообщалось, что Белоусова арендовала квартиру в Казарменном переулке, откуда Ефремова забирали на допрос.
Гольянова также добавила, что Кругликова постоянно молилась за него во время его заключения. Актриса сообщила, что продолжает поддерживать отношения с Ефремовым, который сейчас сосредоточен на восстановлении своего здоровья после освобождения.
Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов спустя два месяца после выхода из колонии по УДО получил предложение о съёмках и уже подписал контракт на 13 млн рублей.