Предприятия Москвы увеличили производство мебели на 7,3%

Производство мебели в Москве за первые 3 месяца 2025 г. выросло на 7,3%, отгрузки — в 2,6 раза. Предприятия развивают новые линейки продукции. Подробности озвучил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Свыше 140 московских производителей мебели создают новые товары и удовлетворяют растущий спрос потребителей. Так, компании произвели на 7,3 процента больше мебели, чем за аналогичный период прошлого года. Более того, они отгрузили заказчикам продукцию почти на 11,9 миллиарда рублей, что более чем в 2,6 раза превышает показатель 2024-го», — подчеркнул Анатолий Гарбузов.
Было выпущено 2,8 тыс единиц бытовой металлической мебели, более 9 тыс. единиц офисной металлической мебели и свыше 12 тыс сидений с металлокаркасом.
Например, московская мебельная компания «ФЕЛИКС» ввела новый цех, который увеличит объем производства на 50% и создаст более 130 рабочих мест. Проект реализован при поддержке городских властей.
«Нам оказано очень активное содействие на всех этапах: от согласования проекта до завершения работ. Реализация адресной перспективной поддержки производителей в Москве в формате МаИП чрезвычайно актуальна и своевременна», — отметил генеральный директор компании Андрей Михайлов.
Другая компания «Медицинофф» специализируется на производстве медицинской, лабораторной и корпусной мебели. Предприятие активно расширяет линейку современного медоборудования.