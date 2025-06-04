Предприятия Москвы увеличили производство мебели на 7,3%

«Свыше 140 московских производителей мебели создают новые товары и удовлетворяют растущий спрос потребителей. Так, компании произвели на 7,3 процента больше мебели, чем за аналогичный период прошлого года. Более того, они отгрузили заказчикам продукцию почти на 11,9 миллиарда рублей, что более чем в 2,6 раза превышает показатель 2024-го», — подчеркнул Анатолий Гарбузов.