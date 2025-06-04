К 2040 году в каждом регионе России появится учебное заведение с исследовательским уклоном

На первом этапе, который стартует в ближайшее время, экспериментальные программы будут апробированы в десяти образовательных учреждениях. По плану к 2040 году сеть базовых школ РАН охватит все регионы страны, а разработанные методики и подходы будут доступны для использования во всех общеобразовательных школах.