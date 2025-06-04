К 2040 году в каждом регионе России появится учебное заведение с исследовательским уклоном

РАН готовит сеть для талантливых школьников.
Российская академия наук (РАН) анонсировала новый этап развития проекта по сотрудничеству со школами. В рамках инициативы планируется создать единую сеть образовательных учреждений с углубленным изучением научных и гуманитарных дисциплин. Министерство просвещения РФ уже подготовило необходимые законодательные акты для реализации этой идеи.
«Минпросвещения опубликовало проект постановления о разработке, апробации и внедрению экспериментальных школьных программ. Они предполагают углубленное изучение математики, естественно-научных и гуманитарных предметов», — сообщает Коммерсант.
На первом этапе, который стартует в ближайшее время, экспериментальные программы будут апробированы в десяти образовательных учреждениях. По плану к 2040 году сеть базовых школ РАН охватит все регионы страны, а разработанные методики и подходы будут доступны для использования во всех общеобразовательных школах.
Проект «Базовые школы РАН» был инициирован в 2018 году и с тех пор академия активно работает с школами, предоставляя учащимся возможность углубленно изучать профильные предметы под руководством выдающихся ученых. В настоящее время в проекте участвуют 108 школ из 32 регионов России.
По словам представителей РАН, новая концепция проекта предусматривает не только расширение сети базовых школ, но и создание единой методической системы, которая будет способствовать более тесному взаимодействию между научными организациями, высшими учебными заведениями и школами. Это, в свою очередь, должно способствовать повышению качества образования и интеграции научного сообщества в образовательный процесс.
Ранее в ряде регионов России, включая Новгородскую область, уже запускались пилотные проекты по апробации новых подходов в школьном образовании, например, по введению оценок за поведение учащихся. Аналогичные эксперименты реализуются еще в пяти субъектах страны, где для участия отбирают по десять школ и разрабатывают соответствующие нормативные документы.