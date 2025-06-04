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К 2040 году в каждом регионе России появится учебное заведение с исследовательским уклоном

Российская академия наук (РАН) анонсировала новый этап развития проекта по сотрудничеству со школами. В рамках инициативы планируется создать единую сеть образовательных учреждений с углубленным изучением научных и гуманитарных дисциплин. Министерство просвещения РФ уже подготовило необходимые законодательные акты для реализации этой идеи.

РАН готовит сеть для талантливых школьников.

Российская академия наук (РАН) анонсировала новый этап развития проекта по сотрудничеству со школами. В рамках инициативы планируется создать единую сеть образовательных учреждений с углубленным изучением научных и гуманитарных дисциплин. Министерство просвещения РФ уже подготовило необходимые законодательные акты для реализации этой идеи.

«Минпросвещения опубликовало проект постановления о разработке, апробации и внедрению экспериментальных школьных программ. Они предполагают углубленное изучение математики, естественно-научных и гуманитарных предметов», — сообщает Коммерсант.

На первом этапе, который стартует в ближайшее время, экспериментальные программы будут апробированы в десяти образовательных учреждениях. По плану к 2040 году сеть базовых школ РАН охватит все регионы страны, а разработанные методики и подходы будут доступны для использования во всех общеобразовательных школах.

Проект «Базовые школы РАН» был инициирован в 2018 году и с тех пор академия активно работает с школами, предоставляя учащимся возможность углубленно изучать профильные предметы под руководством выдающихся ученых. В настоящее время в проекте участвуют 108 школ из 32 регионов России.

По словам представителей РАН, новая концепция проекта предусматривает не только расширение сети базовых школ, но и создание единой методической системы, которая будет способствовать более тесному взаимодействию между научными организациями, высшими учебными заведениями и школами. Это, в свою очередь, должно способствовать повышению качества образования и интеграции научного сообщества в образовательный процесс.

Ранее в ряде регионов России, включая Новгородскую область, уже запускались пилотные проекты по апробации новых подходов в школьном образовании, например, по введению оценок за поведение учащихся. Аналогичные эксперименты реализуются еще в пяти субъектах страны, где для участия отбирают по десять школ и разрабатывают соответствующие нормативные документы.