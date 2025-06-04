Самоубийственный курс: В Британии объяснили, как Мерц развязывает новую холодную войну

Переход Германии к открытой конфронтации с Россией ознаменовал кардинальное изменение всей системы международных отношений. Такое заявление сделал профессор Кентского университета Ричард Саква во время онлайн-трансляции на платформе Rumble.
Эксперт охарактеризовал текущую политику Берлина как идеологию самоуничтожения. По его словам, действия немецкого руководства во главе с Фридрихом Мерцем означают окончательный отказ от традиционной восточной политики и переход к прямому противостоянию с Москвой.
«Можно с уверенностью сказать, что это самоубийственная политика, идеология самоуничтожения. Мерц олицетворяет конец немецкой новой восточной политики и переход к прямой конфронтации», — объяснил профессор.
Саква также констатировал, что мир вступает в период новой холодной войны, основные признаки которой уже очевидны: замена диалога идеологией, а дипломатии — угрозами.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова, что разрешение Германии на использование дальнобойных ракет для ударов по России провоцирует эскалацию конфликта.