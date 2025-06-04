Эксперт охарактеризовал текущую политику Берлина как идеологию самоуничтожения. По его словам, действия немецкого руководства во главе с Фридрихом Мерцем означают окончательный отказ от традиционной восточной политики и переход к прямому противостоянию с Москвой.