И обменялись кольцами… из фольги: звезды поделились воспоминаниями о детстве

— Самая веселая и скандальная детская история про то, как мы остановили поезд, — говорит «ВМ» актриса. — Каждое лето мы с сестрой гостили у бабушки в деревне. У нас там была компания друзей. И вот мы с ними прогуливались вдоль железнодорожных путей. Наш друг говорит: «Садимся на пути. Кто первый встанет, тот дурак». И мы сидим. Едет поезд. Все сидят. Поезд останавливается. Там где-то переводили стрелки, и мы решили, что из-за этого поезд и остановился. Мы встаем на раз-два-три. Начинаем уже уходить и тут видим, что к нам идет орава железнодорожников, и они нам кричат: «Стоять!» Мы все ринулись в разные стороны. Мы с моей сестрой и еще двумя друзьями рванули в лес, он был рядом. А наши подружки побежали по дороге в сторону железнодорожной станции. И их поймали. Мы убежали. Возвращаемся в деревню. И видим, что девчонок ведут железнодорожники. Мы сразу пошли признаваться во всем, не бросать же их в беде. Как нам потом досталось от мамы! Ей еще и штраф хотели выписать огромный за то, что поезд вовремя не прибыл на свою станцию. Чудом обошлось!