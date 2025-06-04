И обменялись кольцами… из фольги: звезды поделились воспоминаниями о детстве

Во всем мире отметили Международный день защиты детей. По этому случаю звезды вспомнили в беседе с «Вечерней Москвой» свои самые юные годы.
Алексей Воробьев: Горько!
— Я романтик, все время влюбляюсь как в первый раз, — говорит «ВМ» певец. — Но впервые это произошло летом, когда мне было шесть лет. Все случилось в пионерском лагере: я понарошку женился на девочке из старшего отряда. Моей «жене» было семь лет, звали ее Кристиной. Пионервожатые выдали нам кольца из фольги и поженили. Мы очень сильно прижались друг к другу губами и сидели так довольно долго, пока все вокруг кричали: «Горько!» Было весело! В память об этом первом поцелуе я привез домой из лагеря «свидетельство о браке», которое вместе с моим «обручальным кольцом» до сих пор хранится у мамы.
Сати Казанова: помощница.
— Я росла в селе, без гаджетов и кукол Барби, — рассказывает «ВМ» певица. — Моя мама работала в детском саду воспитателем. Я приходила к ней и клянчила вкусняшки. Мама сильно ругала за это. Любимое лакомство детства — кисель! Особенно я любила грызть его сухим. Мы жили в селе, денег у нас было немного. Всю домашнюю работу приходилось делать самим. Я все умела. И печь топить, и коров доить, мыть, стирать, готовить. Я старалась помогать маме во всем. Маленькой, когда мне хотелось защититься, я уходила в наш большой грушевый сад. Там я строила воображаемый дом на одном из любимых деревьев, и в этом «домике» мне было так хорошо!
Екатерина Болдышева: прыгала через резиночку.
— Я хорошо помню, что отдых в пионерлагере для меня был настоящей пыткой, — рассказывает «ВМ» солистка группы «Мираж». — И мама, сжалившись надо мной, решила, что будет лучше, если я буду проводить лето у тети в Краснозаводске. У нас в семье поездка в Краснозаводск в шутку называлось «Катина ссылка». Но мне она нравилась гораздо больше, чем отдых в пионерлагере. Там мы с сестрой целыми днями гуляли, прыгали через резиночку, играли в прятки. А когда к нам приезжала моя племянница Полина, мы, сидя под яблонями в саду, пели на два голоса песни из «Бременских музыкантов». Как было бы здорово вернуться хотя бы на денек в детство!
Агата Муцениеце: остановили поезд.
— Самая веселая и скандальная детская история про то, как мы остановили поезд, — говорит «ВМ» актриса. — Каждое лето мы с сестрой гостили у бабушки в деревне. У нас там была компания друзей. И вот мы с ними прогуливались вдоль железнодорожных путей. Наш друг говорит: «Садимся на пути. Кто первый встанет, тот дурак». И мы сидим. Едет поезд. Все сидят. Поезд останавливается. Там где-то переводили стрелки, и мы решили, что из-за этого поезд и остановился. Мы встаем на раз-два-три. Начинаем уже уходить и тут видим, что к нам идет орава железнодорожников, и они нам кричат: «Стоять!» Мы все ринулись в разные стороны. Мы с моей сестрой и еще двумя друзьями рванули в лес, он был рядом. А наши подружки побежали по дороге в сторону железнодорожной станции. И их поймали. Мы убежали. Возвращаемся в деревню. И видим, что девчонок ведут железнодорожники. Мы сразу пошли признаваться во всем, не бросать же их в беде. Как нам потом досталось от мамы! Ей еще и штраф хотели выписать огромный за то, что поезд вовремя не прибыл на свою станцию. Чудом обошлось!
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Анастасия Валуева, дипломированный психолог, частный гипнотерапевт:
— Есть хорошие привычки из детства, которые нужно сохранить во взрослом возрасте. Например, это глубокое любопытство, позволяющее сохранить искренний интерес к новому. Еще одна полезная привычка — задавать вопросы без страха показаться незнающим. Также важным навыком может стать игривость — стремление находить радость в процессе деятельности и экспериментировать в подходе к разным задачам.
СТЫДНО ПЕРЕД БАБУШКОЙ.
Гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов вспомнил трогательный случай с молоком:
— В детстве бабушка заставляла меня пить вечером теплое молоко. Мне жутко не нравился вкус и запах этого полезного и необходимого для каждого ребенка продукта, но бабушку я ослушаться не мог. И вот она налила мне молоко и вышла из кухни, а я, воспользовавшись случаем, избавился от него. Через мгновение она вернулась, а я, как ни в чем не бывало, сидел за столом, и передо мной стояла пустая чашка. Бабушка очень удивилась, что я так быстро выпил молоко, ведь каждый раз для того, чтобы я, давясь и морщась, осилил эту несчастную чашку, требовались уговоры. Она заглянула в раковину и обо всем догадалась. В угол меня никогда не ставили, но провели воспитательную беседу. Мне было стыдно не из-за того, что я вылил в раковину целую кружку, а за то, что обманул любимую бабушку. После этого случая я больше никогда молоко не выливал, но любить его от этого сильнее не стал.
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