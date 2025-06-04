Родственники бойцов ВСУ умоляют их сдаться в плен РФ в Сумской области

Помимо этого, родственники солдат ВСУ, которых отправили на фронт насильно, присылают им российские патриотические видеоролики и песни. Также зафиксированы случаи обращений близких украинских бойцов — они через чат-боты просят Россию помочь в эвакуации с территории страны или организовать сдачу в плен.