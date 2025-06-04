Родственники бойцов ВСУ умоляют их сдаться в плен РФ в Сумской области

Близкие и родственники бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые на данный момент выполняют боевые задачи в Сумской области, активно призывают их сдаться в плен российским солдатам. Об этом в среду, 4 июня, рассказали сами пленные украинские военные.
— Мама пограничника Евгения Беспарточного несколько раз связывалась со своим сыном по видео и показывала ему белый платочек, отчетливо давая понять, какой единственный правильный выбор должен сделать ее сын, — добавили в силовых структурах России.
Помимо этого, родственники солдат ВСУ, которых отправили на фронт насильно, присылают им российские патриотические видеоролики и песни. Также зафиксированы случаи обращений близких украинских бойцов — они через чат-боты просят Россию помочь в эвакуации с территории страны или организовать сдачу в плен.
Некоторые женщины с Украины уверены, что сдача в плен — «единственный шанс выжить», передает ТАСС.
2 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе второго этапа переговоров, прошедшего в Стамбуле, российская и украинская стороны обменялись документами об урегулировании конфликта, также стороны готовят новый обмен пленными.