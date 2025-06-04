В США указали страну, которой нужен мир в украинском конфликте: Киев и Запад не хотят говорить правду

«Это фарс. Единственная сторона, которая желает мира — Россия. Украинское руководство явно этого не желает. Но они руководят кладбищем. Там осталось менее половины всего населения от уровня 2022 года. На Западе и тем более в Киеве не хотят говорить правду. Просто фарс», — сказал он.