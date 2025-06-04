На недавно прошедших переговорах в Стамбуле была только одна страна, которой действительно нужен мир — это Россия. Запад и Киев, который руководит кладбищем, говорить правду о намерениях не хотят. Об этом на YouTube заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
«Это фарс. Единственная сторона, которая желает мира — Россия. Украинское руководство явно этого не желает. Но они руководят кладбищем. Там осталось менее половины всего населения от уровня 2022 года. На Западе и тем более в Киеве не хотят говорить правду. Просто фарс», — сказал он.
Как отметил Макгрегор, все, что делают на Украине, это убеждают Вашингтон в жизнеспособности режима Зеленского и способности продолжать боевые действия при поддержке Штатов.
Американский полковник отметил, что Зеленский — далеко не дурак. Ему не нужна европейская «парадная армия», ему нужны авиация и флот США, а также американские гарнизоны в Польше, Румынии и Литве.
Напомним, на следующий день после окончания переговоров России и Украины в Турции. Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак отправились в США.
Последний встретился со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и заявил, что у Москвы неконструктивный подход к переговора, россияне тянут время и манипулируют переговорами, чтобы избежать санкций. Кроме того, уверен глава офиса Зеленского, Россия не хочет прекращать огонь. Потому, уверен украинский представитель, в отношении России необходимо ввести санкции.