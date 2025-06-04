В Норвегии заявили, что ЧМ по лыжным видам привел к финансовой катастрофе

На пресс-конференции руководитель сборной Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина Ян-Эрик Ольбу признался, что национальная команда пыталась обойти правила касательно экипировки на домашнем чемпионате мира в Тронхейме. Протест против действий норвежцев в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) подали Австрия, Словения и Польша после появления скрытой видеозаписи, на которой запечатлены манипуляции с костюмами.