Норвегия столкнулась с экономической катастрофой из-за проведения ЧМ-2025

Российские и белорусские спортсмены не принимали участие в данном турнире, так как в 2022 году были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от международных соревнований из-за событий на Украине. В декабре пресс-служба FIS подтвердила сохранение этого решения, однако позже президент организации Йохан Элиаш высказался за допуск атлетов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе.