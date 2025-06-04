Норвегия столкнулась с экономической катастрофой из-за проведения ЧМ-2025

Чемпионат мира по лыжам принес Норвегии огромные убытки.
Убытки от проведения чемпионата мира по лыжным видам спорта в Тронхейме (Норвегия), который проходил с 26 февраля по 9 марта, составили 34 миллиона норвежских крон (около 2,9 миллиона евро). Об этом сообщил глава финансового департамента муниципалитета Кьетил Рейнскоу.
«Трудно понять, когда вы сначала прогнозируете прибыль в 20−30 миллионов крон в январе, продаете столько билетов, сколько продали, а потом приходите к дефициту в двузначное число миллионов крон», — заявил Рейнскоу. Его слова приводит издание VG.
Он отметил, что ни разу за все время не сталкивался с подобными случаями. По его словам, это настоящая экономическая катастрофа.
Российские и белорусские спортсмены не принимали участие в данном турнире, так как в 2022 году были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от международных соревнований из-за событий на Украине. В декабре пресс-служба FIS подтвердила сохранение этого решения, однако позже президент организации Йохан Элиаш высказался за допуск атлетов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе.