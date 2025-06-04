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Норвегия столкнулась с экономической катастрофой из-за проведения ЧМ-2025

Убытки от проведения чемпионата мира по лыжным видам спорта в Тронхейме (Норвегия), который проходил с 26 февраля по 9 марта, составили 34 миллиона норвежских крон (около 2,9 миллиона евро). Об этом сообщил глава финансового департамента муниципалитета Кьетил Рейнскоу.

Чемпионат мира по лыжам принес Норвегии огромные убытки.

Убытки от проведения чемпионата мира по лыжным видам спорта в Тронхейме (Норвегия), который проходил с 26 февраля по 9 марта, составили 34 миллиона норвежских крон (около 2,9 миллиона евро). Об этом сообщил глава финансового департамента муниципалитета Кьетил Рейнскоу.

«Трудно понять, когда вы сначала прогнозируете прибыль в 20−30 миллионов крон в январе, продаете столько билетов, сколько продали, а потом приходите к дефициту в двузначное число миллионов крон», — заявил Рейнскоу. Его слова приводит издание VG.

Он отметил, что ни разу за все время не сталкивался с подобными случаями. По его словам, это настоящая экономическая катастрофа.

Российские и белорусские спортсмены не принимали участие в данном турнире, так как в 2022 году были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от международных соревнований из-за событий на Украине. В декабре пресс-служба FIS подтвердила сохранение этого решения, однако позже президент организации Йохан Элиаш высказался за допуск атлетов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе.