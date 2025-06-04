В Кузбассе несовершеннолетнего обвиняют в попытке поджога локомотива

По версии следствия, молодой человек приехал на станцию Прокопьевск Западно-Сибирской железной дороги по заданию неизвестного, с которым связывался с помощью мессенджера Telegram. Он собирался за вознаграждение поджечь локомотив для причинения имущественного ущерба, воздействия на принятие органами власти решения о прекращении участия ВС РФ в спецоперации на Украине, а также для снижения боевой готовности российской армии, рассказали в ведомстве.