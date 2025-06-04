В Кузбассе несовершеннолетнего обвиняют в попытке поджога локомотива

Подросток из Прокопьевска Кемеровской области подозревается в покушении на теракт на объектах транспортной инфраструктуры. По данным УФСБ по региону, он пытался поджечь локомотив по заданию неустановленного лица.
30 мая 2025 года несовершеннолетний житель был задержан, когда фотографировал локомотивы, стоявшие на железнодорожных путях. При нём была ёмкость с зажигательной смесью, перчатки и балаклава.
По версии следствия, молодой человек приехал на станцию Прокопьевск Западно-Сибирской железной дороги по заданию неизвестного, с которым связывался с помощью мессенджера Telegram. Он собирался за вознаграждение поджечь локомотив для причинения имущественного ущерба, воздействия на принятие органами власти решения о прекращении участия ВС РФ в спецоперации на Украине, а также для снижения боевой готовности российской армии, рассказали в ведомстве.
По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте, открыто уголовное дело по факту покушения на совершение теракта (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до двадцати лет лишения свободы. Суд уже избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Следственный комитет России квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях, которые произошли 31 мая и 1 июня, как террористические акты.