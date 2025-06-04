Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов привез в Москву кубок Лиги чемпионов

Вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», российский футболист Матвей Сафонов, прилетел в Москву и привез в столицу РФ кубок Лиги чемпионов. Видео с голкипером опубликовала пресс-служба сборной России по футболу.
— На часах 5 утра, я добрался до Москвы, — заявил спортсмен, показав заветный трофей.
Вратарь прилетел в расположение национальной сборной, которая готовится к товарищеским матчам. На 6 июня запланирована игра против сборной Нигерии, а 10 июня состоится игра с белорусской национальной командой. Игры пройдут в Москве и Минске соответственно.
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» со счетом 5:0 победил итальянскую команду «Интер» в финале Лиги чемпионов. ПСЖ впервые стал победителем этого турнира. Голы в составе французов забили Ашраф Хакими (12-я минута), Дезире Дуэ (20-я и 63-я), Хвича Кварацхелия (73-я) и Сении Маюлу (86-я). Также ПСЖ стал первым клубом в истории чемпионата, победившим в финале с разницей в пять мячей.
На победу команды отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он поздравил ПСЖ с достижением и отметил, что вся страна гордится этим успехом.