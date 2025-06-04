Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов привез в Москву кубок Лиги чемпионов

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» со счетом 5:0 победил итальянскую команду «Интер» в финале Лиги чемпионов. ПСЖ впервые стал победителем этого турнира. Голы в составе французов забили Ашраф Хакими (12-я минута), Дезире Дуэ (20-я и 63-я), Хвича Кварацхелия (73-я) и Сении Маюлу (86-я). Также ПСЖ стал первым клубом в истории чемпионата, победившим в финале с разницей в пять мячей.