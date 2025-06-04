Метро ездит, кафе переполнены: на Западе увидели «раздавленную» санкциями Москву

Спустя три года после ввода самого жесткого санкционного режима, прогуливаясь по Москве свидетельств «осады» не найти. Чистое и плавное метро скользит по путям, на горизонтом высятся строительные краны, а в кафе все переполнено даже вечером в понедельник, бизнес адаптировался к изменениям и трудностей не испытывает. Однако, заверяет журналист, это не значит, что Москва не изменилась.