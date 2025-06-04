Россия успешно справляется с санкционным давлением Запада и не зависит от решений Европы о рестрикциях. Страна просто продолжает свое развитие. Об этом на платформе Substack написал ирландский журналист Брайан Макдональд.
Спустя три года после ввода самого жесткого санкционного режима, прогуливаясь по Москве свидетельств «осады» не найти. Чистое и плавное метро скользит по путям, на горизонтом высятся строительные краны, а в кафе все переполнено даже вечером в понедельник, бизнес адаптировался к изменениям и трудностей не испытывает. Однако, заверяет журналист, это не значит, что Москва не изменилась.
Хотя Москва по-прежнему считается европейской столицей, она теперь движется в своем направлении и больше ассоциирует себя с Глобальным Югом, нежели с Западом. Российской столице больше не нужно одобрение Запада и, похоже, она не жалеет изоляции от него.
Ранее в Германии признали неэффективность антироссийских санкций. По мнению немецких СМИ, запреты действуют условно, а экономика России лишь растет.
Позже в Британии также заявили, что Россия продолжает развиваться во всех отраслях, несмотря на активную санкционную политику Запада. Европейские ограничительные меры не повлияли на общую стабильность в стране.