Звезда 90-х погряз в долгах: Mr. Credo не оплатил 27 штрафов

Российский музыкант Александр Махонин, известный под сценическим псевдонимом Mr. Credo, оказался в списке злостных неплательщиков штрафов ГИБДД. Согласно данным РИА Новости, которые подтверждаются информацией из базы судебных приставов и судебных документов, артист с конца 2023 года не оплатил 27 административных штрафов.
Среди неоплаченных нарушений числятся как минимальные штрафы в размере 30, 60 и 180 рублей, так и более серьезные взыскания. Помимо штрафов за нарушения ПДД, за музыкантом числятся две неоплаченные госпошлины на общую сумму около 3 300 рублей с учетом исполнительских сборов, а также другие административные штрафы на 1 600 рублей.
Общая сумма задолженности Mr. Credo перед государством составляет 30 тысяч 566 рублей.
Ранее стало известно, что журналистка Ксения Собчак полностью погасила задолженность по штрафу ГИБДД, которая ранее привела к дополнительным санкциям. В середине апреля суд назначил Собчак административный штраф в размере 10 тысяч рублей за неуплату первоначального штрафа ГИБДД в 750 рублей.