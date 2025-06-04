Звезда 90-х погряз в долгах: Mr. Credo не оплатил 27 штрафов

Среди неоплаченных нарушений числятся как минимальные штрафы в размере 30, 60 и 180 рублей, так и более серьезные взыскания. Помимо штрафов за нарушения ПДД, за музыкантом числятся две неоплаченные госпошлины на общую сумму около 3 300 рублей с учетом исполнительских сборов, а также другие административные штрафы на 1 600 рублей.