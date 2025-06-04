«Кошмар какой-то»: семья возможного участника атаки под Иркутском не знает, где он

— Я вообще ни с кем не хочу говорить, потому что мы ничего не знаем, а вы откуда знаете? Интернет заполонили уже, кто и что знает — пишет, мы ничего не знаем, никто не знает, идет следствие, все! А там уже в интернете пестрит, чего только нет. Я сама его бабушка родная, и никто ничего не знает. В интернете пишут и пишут, это же кошмар какой-то. Мы сами ничего не знаем вообще. Никогда здесь не жил, он в Челябинске живет, — сказала бабушка Тимофеева в ответ на вопрос РИА Новости о том, где сейчас находится ее внук.