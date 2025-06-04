«Кошмар какой-то»: семья возможного участника атаки под Иркутском не знает, где он

Бабушка мужчины, которого подозревают в возможной причастности к атаке беспилотников на военный аэродром в Иркутской области, заявила, что не знает, где он находится. По ее словам, сейчас идет следствие, и у семьи нет никакой информации.
Тимофеев зарегистрирован в одной из квартир в Миассе Челябинской области, где сейчас живет его бабушка. Сначала она не открыла дверь, но позже вышла во двор и кратко пообщалась с журналистами.
— Я вообще ни с кем не хочу говорить, потому что мы ничего не знаем, а вы откуда знаете? Интернет заполонили уже, кто и что знает — пишет, мы ничего не знаем, никто не знает, идет следствие, все! А там уже в интернете пестрит, чего только нет. Я сама его бабушка родная, и никто ничего не знает. В интернете пишут и пишут, это же кошмар какой-то. Мы сами ничего не знаем вообще. Никогда здесь не жил, он в Челябинске живет, — сказала бабушка Тимофеева в ответ на вопрос РИА Новости о том, где сейчас находится ее внук.
Мужчину, которого подозревают в причастности к атаке беспилотников на военный аэродром в Иркутской области, уже находили в Челябинске. Местные жильцы сообщили, что он съехал с квартиры недавно, а в последний раз его видели около недели назад.
1 июня Министерство обороны России сообщило о теракте со стороны украинских войск с применением FPV-дронов, которые атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.