Билеты, стройка и даже конфеты: Life.ru выяснил, что ещё резко подорожает в июне

Экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев предупредил, что июнь станет месяцем подорожания целого ряда товаров и услуг. Причём рост затронет самые разные сферы жизни — от ремонта и путешествий до продуктов питания. В беседе с Life.ru эксперт объяснил, что причин для такого скачка несколько, и связаны они как с сезонными факторами, так и с изменениями в законодательстве.