Москвичам рассказали о погоде в среду

«В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью ложбины циклона. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 4−9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19 — плюс 22, по области плюс 18 — плюс 23», — рассказал Тишковец.