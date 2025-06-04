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Москвичам рассказали о погоде в среду

Дожди и температура до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в среду.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Кратковременные дожди, температура до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью ложбины циклона. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 4−9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19 — плюс 22, по области плюс 18 — плюс 23», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что показания барометров будут слабо расти и составят 747 миллиметров ртутного столба.