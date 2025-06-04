Герои дня без халатов

Премия «Большая книга» объявила короткий список ХХ сезона. В него вошли 15 книг: семь нон-фикшен-произведений и восемь художественных. Едва ли можно было представить себе более удачный выбор финалистов в обеих номинациях. Если в прошлые годы попадание многих книг в шорт-лист было более чем спорным, то в этот раз члены жюри премии явно добросовестно ознакомились со всеми номинантами и выбрали наиболее интересные тексты.
Есть в списке и жанровые произведения (такие как фантастический роман Эдуарда Веркина «Сорока на виселице»), и добротные литературоведческие исследования, столь любимые «Большой книгой» («Главная русская книга. О “Войне и мире” Л. Н. Толстого» Вячеслава Курицына). Возраст авторов также разный — молодые авторы поборются за победу с серьезными мэтрами.
Например, в нон-фикшен-списке мы видим воспоминания Зои Богуславской «Халатная жизнь» («Азбука-Аттикус»), охватывающие почти целый век. 101-летняя Зоя Богуславская — не только супруга и соратница поэта Андрея Вознесенского, но и свидетельница многих исторических событий. На протяжении долгих лет Богуславская вела дневник и при поддержке сотрудников Центра Вознесенского превратила его в книгу — энциклопедию культурной жизни ХХ века.
«События моей жизни столь необыкновенны, столь зажигающе ярки для меня, потому что я всегда бежала им навстречу, никогда не предвидя и не готовя их», — пишет Зоя Борисовна.
«Халатная жизнь» и похожа на энергичный бег по воспоминаниям, а по дороге мелькают живые и дорогие лица таких людей, как Высоцкий, Битов, Солженицын, Любимов. В послесловии Богуславская говорит о течении времени и старости: «Это “халатная” жизнь… ты основное время проводишь в халате». Думаю, у этой книги-мемуара очень высокие шансы на победу.
«Девочка и тюрьма» художницы Людмилы Вебер — еще один нон-фикшен, в основе которого реальная история ареста. В 2016 году по ложному обвинению в организации убийства Вебер арестовали, и она провела в СИЗО почти три года. Эта книга — честная попытка показать, что происходит в российских женских тюрьмах, рассказать, как функционирует система. Как и автофикциональные романы, это похоже на терапевтическое письмо — с одним только уточнением, что художественного здесь намного меньше, чем документальной фиксации на событиях, людях и происходящем.
Если вам когда-нибудь было интересно, как живут в деревнях Никарагуа и Гватемалы, то фотожурналистка Евфросинья Капустина расскажет вам об этом в книге «Люди, которых нет на карте» (РЕШ). Ассоциативно вспоминается Герда Таро, первая женщина-фотокорреспондент на войне: у Ефросиньи Капустиной своя ежедневная «война», и она, как очевидец, фиксирует реальность и рассказывает о далеких, но очень понятных нам людях, их страхах и надеждах.
Один из знаковых критиков 1990-х Вячеслав Курицын обратился к главной книге Толстого и разобрал «Войну и мир» как литературную головоломку. Зная о том, как уважительно жюри «Большой книги» относятся к подобным нон-фикшен-исследованиям, можно предположить, что «Главная русская книга. О “Войне и мире” Л. Н. Толстого» имеет хорошие шансы на победу.
Как и книга «Недрогнувшей рукой» писательницы Елены Холмогоровой, завотделом прозы журнала «Знамя». Ее работа — это трепетная мемуаристика, как очень точно ее охарактеризовали в аннотации, «книга о сокровенном». В отличие от многих авторов у Холмогоровой было счастливое московское детство без травм и сокрушительных разочарований — то, что в шорт-лист «Большой книги» (как и в лонг премии «Ясная Поляна») попал такой светлый текст, кажется мне удачей.
В номинации «художественная литература» несколько рукописей, которые хочется отдельно отметить. Это, конечно, «Семь способов засолки душ» (РЕШ) — психологический триллер главной звезды миллениальной прозы Веры Богдановой. Именно она развернула курс современной литературы на шаманизм, Алтай и секты. Богданова говорит о травмах и памяти, о прошлом, влияющем на настоящее, и о вымышленном городе, в котором творятся страшные вещи. Удивительно, что ее пугающий, но реальный «Сезон отравленных плодов» еще несколько лет назад не попал в шорт-лист «Большой книги». И здорово, что в этот раз члены жюри ее отметили.
Увлекательный роман Эдуарда Веркина «Сорока на виселице» (Inspiria) притворяется городским фэнтези, но на деле это серьезный философский текст, один из ярчайших в нынешнем премиальном сезоне. Автор рефлексирует на тему будущего, но традиционно проговаривается о настоящем. Имеет большие шансы на премию «Выбор читателей» и победу в основной номинации.
Отдельно хочется упомянуть два сборника: «Случай в маскараде» Майи Кучерской (РЕШ) и «Скоро Москва» Анны Шипиловой («Альпина. Проза»). Первый — греющие душу святочные рассказы от автора «Тети Моти», а второй — дебютный сборник новелл о мире вокруг, о несовершенствах мира и взрослении в постоянно меняющихся реалиях. Совсем недавно литературное сообщество радовалось тому, что Международный «Букер» вручили Бану Муштак за сборник рассказов — тем самым постулируя право подобных книг на высокую оценку: значит, не только романные формы в премиальных списках, что не может не радовать.
Я не упомянула «Среднюю продолжительность жизни» Максима Семеляка («Альпина. Проза») — экс-журналист, музыкальный критик «Афиши» и главред Men’s Health написал увлекательнейший автофикциональный роман о целом поколении живых интеллектуалов. Бойкий, настоящий и завораживающий текст — еще один серьезный претендент на победу.
Список получился сбалансированным. Недавнее разделение на фикшен и нон-фикшен, кажется, пошло премии на пользу, хотя и усложнило выбор. Тем любопытнее будет взглянуть на «Выбор читателей» и двух основных победителей премии, имена которых мы узнаем в декабре. Делать какие-то литературные прогнозы сейчас сложно, ибо шорт-лист получился разнообразным, но, бесспорно, очень достойным.
Автор — шеф-редактор группы компаний «Литрес», литературный обозреватель, автор тг-канала «Книжная жизнь Катрин П.».
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