Герои дня без халатов

В номинации «художественная литература» несколько рукописей, которые хочется отдельно отметить. Это, конечно, «Семь способов засолки душ» (РЕШ) — психологический триллер главной звезды миллениальной прозы Веры Богдановой. Именно она развернула курс современной литературы на шаманизм, Алтай и секты. Богданова говорит о травмах и памяти, о прошлом, влияющем на настоящее, и о вымышленном городе, в котором творятся страшные вещи. Удивительно, что ее пугающий, но реальный «Сезон отравленных плодов» еще несколько лет назад не попал в шорт-лист «Большой книги». И здорово, что в этот раз члены жюри ее отметили.