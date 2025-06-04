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Ученые выяснили, что грибок, вызывающий «синдром белого носа», завезли с Украины

Специалисты в области науки и исследований смогли определить происхождение грибка Pseudogymnoascus destructans, который несколько последних десятилетий представляет огромную опасность для некоторых видов летучих мышей в Канаде и США. Свою научную работу они опубликовали в журнале Nature.

Специалисты в области науки и исследований смогли определить происхождение грибка Pseudogymnoascus destructans, который несколько последних десятилетий представляет огромную опасность для некоторых видов летучих мышей в Канаде и США. Свою научную работу они опубликовали в журнале Nature.

Так, эксперты проанализировали более 5,4 тысячи образцов грибка P. destructans, чтобы понять его природу и происхождение.

Специалисты выяснили, что образцы из Северной Америки произошли от одной споры. Кроме того, завезена она была на континент до первой вспышки вируса в 2006 году.

Благодаря исследованию образцов из других регионов удалось определить и страну, где были собраны грибы — оказалось, что они растут в пещерах Подолья, одной из областей на западе Украины.

Завозчиками спор P. destructans на континент могли стать спелеологи из США, которые после распада СССР начали активнее сотрудничать с украинскими коллегами и проводить экспедиции в пещерных лабиринтах, уточнили в издании.

Недавно российские туристы заразились вирусом Коксаки в отеле «Sunlight resort» на юге Турции. Сообщается, что в гостинице зафиксирована вспышка заболевания, затронувшая 15 туристов, включая детей. У всех пострадавших одинаковые симптомы: рвота, диарея и кожная сыпь.