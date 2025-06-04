Найдены наночастицы для борьбы с раком с помощью света и рентгена

«В медицине уже применяется фотодинамическая терапия — метод, при котором вещество фотосенсибилизатор под действием света вырабатывает активные формы кислорода, уничтожающие мутировавшие клетки, в том числе раковые. Но у этого подхода есть серьезное ограничение: обычный свет не может проникнуть глубоко в ткани. Наночастицы фторида кальция с европием (CaF2: Eu) решают эту проблему — они преобразуют рентгеновское излучение, которое легко проходит сквозь ткани, в видимый свет прямо внутри организма», — отметили в пресс-службе.