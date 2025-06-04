Найдены наночастицы для борьбы с раком с помощью света и рентгена

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Специалисты Южного федерального университета при поддержке Минобрнауки РФ получили уникальные наночастицы на основе фторида кальция, способные помочь в лечении онкологических заболеваний. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, в наночастицах используется редкоземельный металл европий.
«В медицине уже применяется фотодинамическая терапия — метод, при котором вещество фотосенсибилизатор под действием света вырабатывает активные формы кислорода, уничтожающие мутировавшие клетки, в том числе раковые. Но у этого подхода есть серьезное ограничение: обычный свет не может проникнуть глубоко в ткани. Наночастицы фторида кальция с европием (CaF2: Eu) решают эту проблему — они преобразуют рентгеновское излучение, которое легко проходит сквозь ткани, в видимый свет прямо внутри организма», — отметили в пресс-службе.
Как рассказала заведующая лабораторией функциональных материалов ЮФУ Елизавета Муханова, которую цитирует пресс-служба, новые частицы обладают удивительным свойством: при облучении рентгеном они излучают свет в видимом диапазоне — синего или оранжевого цвета. Это свечение можно настраивать еще на этапе синтеза частиц, меняя условия их получения.
Когда такие наночастицы попадают в опухоль и облучаются рентгеном, они начинают светиться, активируя фотосенсибилизатор. Тот, в свою очередь, запускает химическую реакцию с образованием активной формы кислорода, который убивает раковые клетки.
Ученые предупреждают, что до клинической практики с использованием новых наночастиц предстоит еще несколько лет испытаний, но потенциал разработки очевиден. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Luminescence.