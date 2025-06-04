В Новосибирской области готовятся объявить ЧС

Режим повышенной готовности, как и режим ЧС, вводится органами власти для оперативного реагирования на угрозы природного или техногенного характера. Ранее подобные меры уже принимались в других регионах России, например, в Пуровском районе ЯНАО из-за подтопления территорий. Введение режима предусматривает постоянный мониторинг ситуации, информирование населения и, при необходимости, ограничение доступа к опасным зонам.