Бабушка возможного участника атаки в Иркутской области не знает, где он

Бабушка Артёма Тимофеева, который может быть причастен к атаке БПЛА на военный аэродром в Иркутской области, сообщила РИА Новости, что не имеет информации о местонахождении внука. Она отметила, что сейчас идёт следствие, и семья не получает никаких сведений.
Женщина проживает в Миассе в Челябинской области, где по документам зарегистрирован Тимофеев.
«Вы что, следователь? Я ни с кем говорить не хочу — мы сами ничего не знаем. Интернет заполонили уже, кто и что знает — пишет, мы ничего не знаем, никто не знает, идёт следствие, всё! А там уже в интернете пестрит, чего только нет. Я сама его бабушка родная, и никто ничего не знает», — рассказала женщина.
Она также отметила, что внук никогда официально не проживал в Миассе. По её словам, он жил в Челябинске.
Ранее сообщалось, что Артём Тимофеев, подозреваемый в причастности к атаке дронов на аэродром «Белая» 1 июня, был сторонником Майдана. Мужчина объявлен в розыск.