Бабушка возможного участника атаки в Иркутской области не знает, где он

«Вы что, следователь? Я ни с кем говорить не хочу — мы сами ничего не знаем. Интернет заполонили уже, кто и что знает — пишет, мы ничего не знаем, никто не знает, идёт следствие, всё! А там уже в интернете пестрит, чего только нет. Я сама его бабушка родная, и никто ничего не знает», — рассказала женщина.