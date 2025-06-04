Кардиолог Резник назвал кардиомиопатию и тромбоз противопоказаниями к бегу

«Низкоударные кардионагрузки — это отличный способ улучшить выносливость с минимальной нагрузкой на суставы. Одной из лучших альтернатив является скандинавская ходьба. Она безопасна для суставов, улучшает работу сердца и доступна каждому. Однако для достижения эффекта, аналогичного бегу, потребуется больше времени. Велосипед также является отличным вариантом для кардионагрузок. Он минимизирует нагрузку на колени и позвоночник, развивает мышцы ног, но требует наличия велосипеда или велотренажера, а на улице его использование зависит от погодных условий. Эллиптический тренажер имитирует бег без ударной нагрузки, задействует мышцы верхней и нижней части тела и безопасен для суставов. Однако для его использования необходим сам тренажер, который обычно доступен в тренажерном зале. Плавание и аквааэробика обеспечивают нулевую нагрузку на суставы и прорабатывают мышцы всего тела. Однако для них необходимы навыки плавания», — заключила Смирнова.