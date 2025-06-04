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Звезда 90-х Mr.Credo отказывается платить штрафы ГИБДД

Российский певец Mr.Credo (Александр Махонин), прославившийся в 1990-х годах, с конца 2023 года накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД на общую сумму более 30 тысяч рублей. Это следует из данных Федеральной службы судебных приставов.

Махонин не может погасить 30 тысяч рублей штраф уже второй год.

Российский певец Mr.Credo (Александр Махонин), прославившийся в 1990-х годах, с конца 2023 года накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД на общую сумму более 30 тысяч рублей. Это следует из данных Федеральной службы судебных приставов.

«Популярный исполнитель 90-х с конца 2023 года накопил 27 штрафов ГИБДД, которые он не оплачивает», — пишет РИА Новости. В базе значатся не только штрафы за нарушения ПДД. Среди них есть также суммы от 30 до 180 рублей и две неоплаченные госпошлины почти на 3,3 тысячи рублей с учетом исполнительских сборов, а также административные штрафы на 1,6 тысячи рублей. Итоговая сумма задолженности артиста составляет 30 566 рублей.

По данным судебных документов, задолженности Махонина остаются неоплаченными с конца прошлого года. На момент публикации артист не погасил штрафы и сборы.

Музыкальный проект Mr. Credo приобрел популярность в конце 1990-х годов. В этот период Александр Махонин выделился на российской сцене благодаря своему узнаваемому сценическому образу — арабской куфии и темным очкам. За время своей карьеры артист написал порядка 280 песен.

Одной из самых известных работ Махонина стала композиция «Чудная долина», которая была представлена публике в 2002 году с выходом одноименного альбома. Большой популярностью пользовался и видеоклип на эту песню, снятый на песчаных дюнах в 15 километрах от Екатеринбурга.

Последний крупный хит Mr. Credo вышел в 2005 году: песня «Медляк», автором которой выступил сам Махонин. Она вошла в эфир «Русского радио» и продержалась в хит-параде «Золотого граммофона» 24 недели, передает RT.