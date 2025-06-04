Звезда 90-х Mr.Credo отказывается платить штрафы ГИБДД

«Популярный исполнитель 90-х с конца 2023 года накопил 27 штрафов ГИБДД, которые он не оплачивает», — пишет РИА Новости. В базе значатся не только штрафы за нарушения ПДД. Среди них есть также суммы от 30 до 180 рублей и две неоплаченные госпошлины почти на 3,3 тысячи рублей с учетом исполнительских сборов, а также административные штрафы на 1,6 тысячи рублей. Итоговая сумма задолженности артиста составляет 30 566 рублей.