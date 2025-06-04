Экс-президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11,5 года лишения свободы

Первомайский районный суд Бишкека приговорил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и шести месяцам лишения свободы. Осуждение связано с делом о массовых беспорядках в Кой-Таше в 2019 году и рядом других эпизодов. Приговор огласил судья Азирет Медеров.
— Окончательно определить Атамбаеву Алмазбеку Шаршеновичу наказание в виде лишения свободы на 11 лет и шесть месяцев с конфискацией имущества, лишением государственных наград и права заниматься деятельностью, связанной с огнестрельным оружием, а также занимать государственные должности сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в приговоре.
Согласно решению суда, экс-президента необходимо взять под стражу, а после задержания направить в исправительное учреждение для отбывания наказания, передает РИА Новости.
Атамбаев уже был взят под стражу в августе 2020 года по обвинению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Он был приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Тогда протестующим удалось освободить его из заключения.
Также Министерство внутренних дел задержало племянника президента Киргизии Садыра Жапарова — Улана Жапарова. Родственник президента Кыргызстана ранее подозревался в участии в коррупционных схемах на таможне. Спустя четыре месяца его отпустили под домашний арест, а дело передали в суд. 17 июля Государственный комитет национальной безопасности вновь задержал его по подозрению в финансовом преступлении, связанном с причинением материального ущерба в особо крупном размере.