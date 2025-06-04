Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор не рекомендует квас при гастрите и циррозе печени

Летний период и сезон окрошки в России способствуют росту популярности кваса. Этот напиток поддерживает обмен веществ и положительно влияет на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. Однако Роспотребнадзор предупреждает о противопоказаниях.

Источник: Life.ru

«Квас не рекомендуют употреблять при циррозе печени, гастрите и гипертонии», — отмечает ведомство.

Качество кваса зависит от производителя. Он должен тщательно следить за технологическим процессом. При изготовлении напитка по ГОСТу не используют искусственные добавки, ароматизаторы и красители.

При продаже кваса на розлив продавец обязан надевать чистую санитарную одежду, включая головной убор. На бейджике должны быть имя и фамилия. У продавца должна быть медицинская книжка с результатами осмотра и аттестации.

Ранее эксперты раскрыли, на чём россияне могут сэкономить, готовя окрошку. Life.ru рассказывал, какой вариант блюда выгоднее летом 2025 года — на квасе или кефире.