Названы опасные для здоровья последствия от длительного ношения мокрого купальника

«Ношение мокрого купальника — распространённая ошибка, которая может иметь серьёзные последствия для здоровья. Соблюдение простых гигиенических правил поможет сохранить здоровье и насладиться отдыхом без неприятных последствий», — сказала Калинина «Газете.ru».
По словам специалиста, влажный и холодный купальник создаёт идеальные условия для размножения бактерий и грибков в интимной зоне, что может вызвать различные инфекции. Одним из наиболее распространённых заболеваний является цистит — воспаление мочевого пузыря. Женщины особенно подвержены этому недугу из-за анатомических особенностей строения мочевыводящих путей.
Калинина отметила, что ношение мокрого купальника может привести не только к циститу, но и к другим заболеваниям, таким как вагиниты, кандидозы, уретрит и раздражение кожи в области бикини.
Чтобы избежать этих неприятных последствий, врач рекомендует сразу после купания переодеваться в сухое бельё, избегать длительного ношения мокрой одежды и соблюдать правила личной гигиены. При появлении дискомфорта необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
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