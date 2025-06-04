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Певец Mr. Credo накопил около 30 неоплаченных штрафов ГИБДД

Российский певец Mr. Credo, настоящее имя которого Александр Махонин, накопил 27 штрафов от ГИБДД. Соответствующая информация следует из базы данных судебных приставов и документов.

Российский певец Mr. Credo, настоящее имя которого Александр Махонин, накопил 27 штрафов от ГИБДД. Соответствующая информация следует из базы данных судебных приставов и документов.

Махонин был особенно популярен в стране в 90-е. Начиная с конца 2023 года, Mr. Credo 27 раз нарушил правила дорожного движения. За ним числятся, в том числе, несколько штрафов на 30, 60 и 180 рублей.

Помимо этого, певцу необходимо оплатить две госпошлины на сумму почти 3300 рублей. В них входят исполнительские сборы, а также иные штрафы за административные правонарушения в размере 1600 рублей.

Сумма всех задолженностей артиста составляет 30 тысяч 566 рублей, передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что телеведущая Татьяна Лазарева* также отказывается от оплаты судебных штрафов. Сумма долга журналистки составляет порядка 43 тысяч рублей. Она не оплачивает штраф по делу об административном правонарушении около года.

*Внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.