Названа самая популярная причина отказа россиян от путешествий

Россияне испытывают сложности в оформлении визы.
Согласно недавнему исследованию туристического агрегатора Onlinetours, примерно 41% российских туристов готовы отказаться от планируемых путешествий, если процесс получения визы окажется слишком сложным. Исследование показывает, что особенно много хлопот доставляют страны шенгенской зоны.
«Каждый третий россиянин оценивает процесс получения визы как сложный, некоторые (20%) даже как очень сложный, и только 17% считают его легким. Больше половины путешественников (52%) готовятся к визовому собеседованию и сбору документов самостоятельно, 24% предпочитают доверить это турагентствам, а каждый десятый обращается к специалистам», — сообщают исследователи. Цитату приводит ТАСС.
Опрос проводился по всей России среди 5000 участников в возрасте от 18 до 55 лет. Отмечается, что 35% опрошенных особенно выделяют Шенгенскую зону, 27% — США и 19% — Великобританию как направления, требующие чрезмерных усилий для оформления визы. Тем не менее, большинство респондентов не готовы отказываться от своих планов и намерены преодолеть все препятствия для получения разрешения на въезд.
Данные показывают, что 63% участников хотя бы раз сталкивались с процессом получения визы, при этом каждый пятый испытал отказ. Основными причинами отказа становились недостаточный доход (18%) и ошибки в документах (15%), менее частые причины — отсутствие брони отеля (12%) и подозрения в нелегальной миграции (10%).
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