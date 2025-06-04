Названа самая популярная причина отказа россиян от путешествий

Опрос проводился по всей России среди 5000 участников в возрасте от 18 до 55 лет. Отмечается, что 35% опрошенных особенно выделяют Шенгенскую зону, 27% — США и 19% — Великобританию как направления, требующие чрезмерных усилий для оформления визы. Тем не менее, большинство респондентов не готовы отказываться от своих планов и намерены преодолеть все препятствия для получения разрешения на въезд.