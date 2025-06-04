Марочко: бойцы РФ форсировали реку Нитриус и штурмуют Карповку в ДНР

Российские бойцы смогли прорвать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Редкодуб в ДНР, сходу форсировать реку Нитриус и начать штурм населенного пункта Карповка. Об этом в своем Telegram-канале написал военный эксперт Андрей Марочко.
«Наши передовые подразделения прорвали оборонительную линию украинских боевиков западнее населенного пункта Редкодуб в ДНР и с ходу форсировали реку Нитриус», — рассказал Марочко о продвижении ВС РФ.
Он добавил, что в результате российские бойцы подошли к населенному пункту Карповка и сейчас ведут бои за его освобождение.
Марочко отметил, что противник не ожидал такого стремительного продвижения и не успел подготовить должным образом вторую и третью линии обороны. Это и дало ВС РФ возможность подойти к Карповке.
Ранее Марочко рассказал о взятии под контроль части прибрежной зоны на реке у Волчанска.