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Марочко: бойцы РФ форсировали реку Нитриус и штурмуют Карповку в ДНР

Российские войска пробили оборону ВСУ в районе села Редкодуб в ДНР.

Источник: Аргументы и факты

Российские бойцы смогли прорвать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Редкодуб в ДНР, сходу форсировать реку Нитриус и начать штурм населенного пункта Карповка. Об этом в своем Telegram-канале написал военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши передовые подразделения прорвали оборонительную линию украинских боевиков западнее населенного пункта Редкодуб в ДНР и с ходу форсировали реку Нитриус», — рассказал Марочко о продвижении ВС РФ.

Он добавил, что в результате российские бойцы подошли к населенному пункту Карповка и сейчас ведут бои за его освобождение.

Марочко отметил, что противник не ожидал такого стремительного продвижения и не успел подготовить должным образом вторую и третью линии обороны. Это и дало ВС РФ возможность подойти к Карповке.

Ранее Марочко рассказал о взятии под контроль части прибрежной зоны на реке у Волчанска.