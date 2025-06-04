Россиян предупредили об опасных для здоровья фруктах и ягодах: Что не следует покупать в летний сезон

Покупка фруктов и ягод у автомобильных трасс может представлять серьезную угрозу для здоровья. Об этом предупредила старший преподаватель кафедры биотехнологии РТУ МИРЭА Мария Золотарева, пишет Lenta.ru.
Специалист объяснила, что плоды, продающиеся у дорог, активно накапливают опасные вещества из выхлопных газов и дорожной пыли. Особую опасность представляют соединения тяжелых металлов и полициклические ароматические углеводороды, которые проникают в мякоть и не удаляются при обычном мытье.
«Особую опасность представляют ягоды с мягкой поверхностью — они особенно интенсивно накапливают вредные вещества, а также их тяжело вымыть из-за риска повредить», — указала Золотарева.
Эксперт также предупредила о риске заражения микроорганизмами, которые могут вызывать желудочно-кишечные расстройства. В качестве относительно безопасного варианта биотехнолог назвала только фрукты с плотной кожурой — яблоки, груши, сливы. Однако и их перед употреблением необходимо тщательно мыть средствами и очищать от кожуры.
Прежде директор Центра компетенций Роскачества в области пищевой безопасности Елена Спеценко предупредила, что глянцевая клубника может быть опасна для организма. Кроме того, отметила специалист, важно обращать внимание на запах. Он не должен отдавать кислинкой или горчить.