Россиян предупредили об опасных для здоровья фруктах и ягодах: Что не следует покупать в летний сезон

Эксперт также предупредила о риске заражения микроорганизмами, которые могут вызывать желудочно-кишечные расстройства. В качестве относительно безопасного варианта биотехнолог назвала только фрукты с плотной кожурой — яблоки, груши, сливы. Однако и их перед употреблением необходимо тщательно мыть средствами и очищать от кожуры.