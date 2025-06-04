Исследование: россияне с более высокой зарплатой меньше боятся одиночества

«Большинство россиян (69%) спокойно относится к перспективе остаться наедине с собой: для 31% одиночество не представляет никакой проблемы, а 38% скорее не испытывают из-за него тревоги. Многие воспринимают уединение как свободу и возможность саморазвития: “Самодостаточный человек не бывает одиноким”; “Живу один уже два года. Не нарадуюсь. Одиночество — это свобода”, — говорят такие респонденты. Всего для исследования было опрошено 1600 человек.