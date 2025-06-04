«Оружие агротерроризма»: ФБР обвинило китайских ученых в контрабанжде опасного грибка

По данным ФБР, в июле 2024 года Лю был задержан в аэропорту Детройта и отправлен обратно в Китай после того, как изменил свои показания во время допроса по поводу красного растительного сырья, обнаруженного в его рюкзаке. Сначала он заявил, что ничего не знает об образцах, но позже заявил, что планирует использовать материал для исследований в лаборатории Мичиганского университета, где работал Цзянь и где ранее работал Лю, сообщили в ФБР.