«Оружие агротерроризма»: ФБР обвинило китайских ученых в контрабанжде опасного грибка

ФБР утверждает, что китайские ученые тайно завезли в США грибки, которые могут стать «оружием агротерроризма». Юньцин Цзянь и Цзунюн Лю обвиняются в контрабанде в США грибка, который может вызвать серьезные заболевания и потери урожая на миллиарды долларов.
Двум китайским ученым предъявлены обвинения в контрабанде в Соединенные Штаты ядовитого грибка, который они планировали исследовать в американском университете, сообщило министерство юстиции США.
Как пишет The Guardian, Юньцин Цзянь и Цзунен Лю обвиняются в заговоре, контрабанде, даче ложных показаний и мошенничестве с визами, говорится в заявлении прокуратуры восточного округа Мичигана, опубликованном во вторник.
Министерство юстиции заявило, что пара вступила в сговор с целью контрабандного ввоза в Соединенные Штаты грибка под названием Fusarium graminearum, который вызывает «головневую болезнь» — заболевание пшеницы, ячменя, кукурузы и риса.
По данным ФБР, этот грибок классифицируется в научной литературе как «потенциальное оружие агротерроризма» и ежегодно приносит убытки на миллиарды долларов. Он вызывает рвоту, повреждение печени и репродуктивные нарушения у людей и домашнего скота.
Цзянь предстала перед судом и была возвращена в тюрьму в ожидании слушания по делу о залоге в четверг. Адвокат, который был назначен только для ее первой явки, отказался от комментариев.
По данным ФБР, в июле 2024 года Лю был задержан в аэропорту Детройта и отправлен обратно в Китай после того, как изменил свои показания во время допроса по поводу красного растительного сырья, обнаруженного в его рюкзаке. Сначала он заявил, что ничего не знает об образцах, но позже заявил, что планирует использовать материал для исследований в лаборатории Мичиганского университета, где работал Цзянь и где ранее работал Лю, сообщили в ФБР.
Согласно жалобе, Цзянь и Лю, ее бойфренд, ранее проводили работы по изучению грибка в Китае.
ФБР сообщило, что власти обнаружили в телефоне Лю научную статью под названием «Борьба растений с патогенами в условиях меняющегося климата».
По словам ФБР, обмен сообщениями между ними в 2024 году позволяет предположить, что Цзянь уже занималась Fusarium graminearum в лаборатории кампуса до того, как Лю был пойман в аэропорту Детройта. У университета нет федерального разрешения на это, пишет The Guardian.
У США нет соглашения об экстрадиции с Китаем, что делает арест Лю маловероятным, если он не вернется.
Прокурор США Джером Горгон-младший назвал контрабанду грибков в Соединенные Штаты проблемой «национальной безопасности» и подчеркнул, что Цзянь является членом Коммунистической партии Китая.
«Этим двум иностранцам были предъявлены обвинения в контрабанде грибов, которые были описаны как “потенциальное оружие агротерроризма”, в сердце Америки, где они, по-видимому, намеревались использовать лабораторию Мичиганского университета для реализации своей схемы», — сказал Горгон.
Госсекретарь США Марко Рубио на прошлой неделе пообещал «решительно отменить визы» для китайских студентов, что было осуждено Пекином как «необоснованный» и «дискриминационный» шаг.
Этот шаг является частью более масштабных мер по борьбе с иммиграцией, предпринимаемых администрацией Трампа. США также заявили, что будут отказывать в визах иностранным чиновникам, которые блокируют посты американцев в социальных сетях, и аннулировали визы для людей, которые критикуют Израиль.
Тем временем Ксении Петровой, ученой из России, работающей в Гарварде, грозит потенциальная депортация после того, как она не задекларировала биологические образцы в своем багаже по возвращении из поездки в Париж, напоминает The Guardian.