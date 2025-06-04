Новая магнитная буря уровня G1 накроет Землю 5 июня

Очередная магнитная буря накроет Землю 5 июня. Об этом на официальном сайте ИКИ ИСЭФ РАН предупреждают российские ученые.
Отмечается, что буре присвоен уровень G1, что означает — волнение будет слабым. Пик бури ориентировочно придется на 06:00 мск.
Накануне сообщалось, что только к ночи 4 июня закончилась магнитная буря, начавшаяся в первый день лета. Специалисты оценивали ее как одну из самых длительных и мощных. По данным ученых, в течение этих дней магнитная буря практически не ослабевала. Однако шансов на ее возобновление почти нет.
Не так давно ученые объяснили, почему одни люди страдают от магнитных бурь, а другие — нет. Все дело в особых молекулах. В клетки большинства живых существ встроены молекулярные механизмы, предназначенные для реализации «шестого чувства» — так называемой магниторецепции.