Новая магнитная буря уровня G1 накроет Землю 5 июня

Накануне сообщалось, что только к ночи 4 июня закончилась магнитная буря, начавшаяся в первый день лета. Специалисты оценивали ее как одну из самых длительных и мощных. По данным ученых, в течение этих дней магнитная буря практически не ослабевала. Однако шансов на ее возобновление почти нет.