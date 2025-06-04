Российские Вооруженные силы нанесли удар по одному из подразделений украинских боевиков и французским наемникам в Одесской области. Об этом заявил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.
— Есть сведения о том, что в Одесскую область завели неких французских военных. На короткое время, пока распределяют по смешанным с украинскими военными подразделениям, — сообщил он.
По его словам, иностранные наемники, находящиеся вблизи Одессы, обычно отправляются в Полтавскую область для прохождения боевого слаживания. Он уточнил, что удар пришелся по одному из таких подразделений, в котором находилось около 50 человек.
Кроме того, стало известно, что во время боевых действий был ликвидирован Шан Ле-Кернс — гражданин Новой Зеландии, воевавший на стороне ВСУ, передает РИА Новости.
Сотни отставных французских военных, включая более двух десятков генералов, направили открытое письмо главам обеих палат парламента Франции с требованием раскрыть данные о нахождении французских военнослужащих на Украине и провести голосование по этому вопросу. В письме подчеркивается, что информация о присутствии французских войск на Украине до сих пор не была официально подтверждена. Авторы призывают парламент опубликовать все данные в официальном вестнике и организовать дебаты с голосованием о продолжении военного вмешательства.