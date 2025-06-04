Подполье сообщило о поражении подразделения ВСУ с французами под Одессой

Сотни отставных французских военных, включая более двух десятков генералов, направили открытое письмо главам обеих палат парламента Франции с требованием раскрыть данные о нахождении французских военнослужащих на Украине и провести голосование по этому вопросу. В письме подчеркивается, что информация о присутствии французских войск на Украине до сих пор не была официально подтверждена. Авторы призывают парламент опубликовать все данные в официальном вестнике и организовать дебаты с голосованием о продолжении военного вмешательства.