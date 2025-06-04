Правительство продлило срок реализации госпрограммы по развитию ОПК

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Правительство РФ продлило срок реализации государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса» до 2036 года, сообщила пресс-служба кабмина.
«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении срока реализации государственной программы “Развитие оборонно-промышленного комплекса” до 2036 года», — говорится в сообщении.
Как уточнили в кабмине, продление программы связано с необходимостью синхронизации сроков её реализации со сроками реализации государственной программы вооружения, разрабатываемой по поручению президента РФ Владимира Путина на новый 10-летний период.
Основная цель программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса» — динамичное развитие научно-технического, производственно-технологического, кадрового и интеллектуального потенциала оборонно-промышленного комплекса России, а также наращивание и реализация его конкурентных преимуществ.