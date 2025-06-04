В Кирове экс-зампреда Заксобрания задержали после избиения женщины

Установлено, что 30 мая на пересечении улиц Комсомольской и Чапаева города Кирова между подозреваемым и женщиной-водителем произошел дорожный конфликт. Мужчина несколько раз ударил ее рукой по голове, а также повредил ее машину. Это происходило на глазах малолетнего ребенка женщины.