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В Кирове экс-зампреда Заксобрания задержали после избиения женщины

Владислав Гукасов был доставлен к следователю после нападения на женщину-водителя в Кирове.

Источник: Аргументы и факты

Бывший зампредседателя Заксобрания Кировской области Владислав Гукасов задержан после дорожного конфликта, в результате которого он напал на женщину.

Как сообщили в региональном СУ СКР, было установлено местонахождение 47-летнего жителя Кирова, подозреваемого в хулиганстве, после чего он был задержан и доставлен к следователю.

Ранее сообщалось, что на Гукасова завели уголовное дело по ст.213 УК РФ (хулиганство).

Установлено, что 30 мая на пересечении улиц Комсомольской и Чапаева города Кирова между подозреваемым и женщиной-водителем произошел дорожный конфликт. Мужчина несколько раз ударил ее рукой по голове, а также повредил ее машину. Это происходило на глазах малолетнего ребенка женщины.

Сообщалось, что девушка обратилась к врачам с ушибами и сотрясением головного мозга.