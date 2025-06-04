В Кирове экс-зампреда Заксобрания задержали после избиения женщины

Бывший зампредседателя Заксобрания Кировской области Владислав Гукасов задержан после дорожного конфликта, в результате которого он напал на женщину.
Как сообщили в региональном СУ СКР, было установлено местонахождение 47-летнего жителя Кирова, подозреваемого в хулиганстве, после чего он был задержан и доставлен к следователю.
Ранее сообщалось, что на Гукасова завели уголовное дело по ст.213 УК РФ (хулиганство).
Установлено, что 30 мая на пересечении улиц Комсомольской и Чапаева города Кирова между подозреваемым и женщиной-водителем произошел дорожный конфликт. Мужчина несколько раз ударил ее рукой по голове, а также повредил ее машину. Это происходило на глазах малолетнего ребенка женщины.
Сообщалось, что девушка обратилась к врачам с ушибами и сотрясением головного мозга.